



Лондон непоколебим – Украине нельзя бить по РФ Storm Shadow, – СМИ

Несмотря на активные усилия президента Владимира Зеленского, западные партнеры Украины пока не согласились на использование их дальнобойных ракет для ударов по территории России. Великобритания, в частности, отказала в разрешении применять ракеты Storm Shadow во время атаки на Курскую область.



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По данным британской газеты The Daily Telegraph, представитель правительства подтвердил, что позиция Лондона остается неизменной. Великобритания продолжает предоставлять военную помощь Украине исключительно для обороны от "незаконных атак России" в соответствии с международным гуманитарным правом.