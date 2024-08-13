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Объявлена эвакуация в еще одном районе Курской области
13.08.2024 13:17 Алина Груднева

Объявлена эвакуация в еще одном районе Курской области

Во вторник, 13 августа, в Большесолдатском районе Курской области объявили об эвакуации местных жителей.

Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев.

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"Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", - сказал он.

Что примечательно, этот район даже не граничит с Украиной. Ранее эвакуация была объявлена и в других районах. Более того, введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне. 

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