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В Варшаве машина влетела в остановку с людьми
13.08.2024 14:47 Алина Груднева

В Варшаве машина влетела в остановку с людьми

Во вторник, 13 августа, в Варшаве автомобиль влетел в автобусную остановку.

По данным RMF FM, погиб минимум один человек.

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Жертвой ДТП оказалась женщина, которая в результате столкновения отлетела на 20 метров. Еще девять человек получили травмы разной степени тяжести. 

В полиции сообщили, что тест на выявил в крови водителя алкоголя. Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Устанавливаются обстоятельства аварии.

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