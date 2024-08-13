



В Варшаве машина влетела в остановку с людьми

Во вторник, 13 августа, в Варшаве автомобиль влетел в автобусную остановку.



По данным RMF FM, погиб минимум один человек.



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Жертвой ДТП оказалась женщина, которая в результате столкновения отлетела на 20 метров. Еще девять человек получили травмы разной степени тяжести.



В полиции сообщили, что тест на выявил в крови водителя алкоголя. Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Устанавливаются обстоятельства аварии.