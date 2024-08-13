



Украина доставила в Газу тысячу тонн муки

В качестве гуманитарной помощи, Украина доставила в Газу тысячу тонн муки. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.



"Гуманитарную помощь, которую Украина недавно направила в Палестину, уже доставили в Газу", - сказано в сообщении ведомства.



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В МИД уточнили, что из тысячи тонн муки, которую отправили в рамках программы Grain from Ukraine, уже испекли хлеб. Его раздают местным семьям.



"Этого хватит, чтобы прокормить 100 000 человек в течение месяца", - рассказали в украинском министерстве.



Также там добавили, что в ближайшее время планируется доставить в Газу еще 6 тысяч тонн гумпомощи.

