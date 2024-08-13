



Путин сказал Аббасу о "большой боли" России в связи с палестинцами

Президент России Владимир Путин заявил главе ПА Махмуду Аббасу, что Москва переживает за судьбу его народа и поддерживает его стремление к созданию полноценного государства.



Путин говорит, что Москва уделяет внимание событиям на Ближнем Востоке, несмотря на требования собственной войны в Украине. Он не стал напрямую упоминать о продолжающейся уже неделю операции Украины в Курской области - операции, которая застала российских военных врасплох.



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"Все прекрасно понимают, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы и защищать свой народ с оружием в руках. Но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, конечно, не остается незамеченным с нашей стороны", - сказал Путин, согласно кремлевской стенограмме.



"И, конечно, мы с большой болью и тревогой наблюдаем за гуманитарной катастрофой, которая разворачивается в Палестине", - добавил он.



По словам Аббаса, Россия - "один из самых дорогих друзей" палестинского народа. "Мы верим в вас, мы доверяем вам и чувствуем вашу поддержку", - сказал он Путину.



По его словам, Совет Безопасности ООН, где Россия является одной из пяти держав, обладающих правом вето, должен принять меры, чтобы "остановить действия, которые предпринимает Израиль", после того как в прошлом месяце судьи высшего суда ООН в консультативном постановлении заявили, что "оккупация Израилем палестинских территорий и сохранение там израильских поселений являются незаконными".

