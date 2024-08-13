



Иран начнет атаку в случае провала соглашения по прекращению огня в Газе

"Только соглашение о прекращении огня в Газе, достигнутое в результате переговоров, которые, как мы надеемся, состоятся на этой неделе, удержит Иран от прямого возмездия Израилю за убийство политического лидера ХАМАСа Исмаила Хания на его территории", - говорят три высокопоставленных иранских чиновника, которые, похоже, отказываются от ранее заявленного намерения атаковать до переговоров, которые состоятся в четверг, 15 августа.



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Один из источников, высокопоставленный сотрудник иранской службы безопасности, говорит, что Иран вместе с союзниками, такими как "Хезболла", начнет прямое нападение, если переговоры в Газе провалятся или если Иран сочтет, что Израиль затягивает переговоры. Источники не говорят, как долго Иран будет ждать прогресса в переговорах, прежде чем предпринять ответные действия.

