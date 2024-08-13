



Тайсон Фьюри сравнил бокс с наркотиками

Британский боксер Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу завершения спортивной карьеры.



По данным Boxing Scene, таким образом он прокомментировал слухи о том, что бой-реванш с украинцем Александром Усиком может стать для него последним.



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"Я полюбил бокс с детства. Сейчас мне 34 года, и вполне вероятно, что свою карьеру я завершу в ближайшие несколько лет. Много раз я намеревался уйти, но каждый раз меня тянуло назад. Это похоже на дурманящий наркотик и огромную зависимость", - сказал он.



По словам Фьюри, он признает, что является зависимым человеком, поскольку бокс является лучшим из его друзей.



"Он властвует надо мной. Когда я прихожу в тренажерный зал, он берет измором мое тело, мой разум, мою душу. Но потом я чувствую, что занятие боксом приносит мне удовлетворение. Кайф невероятный. С ним у меня были самые большие взлеты и самые большие падения. Бокс вызывает особо сильную зависимость, большую, чем что-либо другое. От него отказаться невозможно никогда", - добавил боксер.