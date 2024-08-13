



Завершит ли Фьюри карьеру в случае поражения Усику: прогноз экс-чемпиона

Британский боксер Тайсон Фьюри может завершить карьеру, если в ходе матча-реванша против украинца Александра Усика потерпит поражение.



Такой прогноз озвучил бывший чемпион мира в легком весе Карл Фроч.



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"Если Фьюри вернется, заработает еще 50 миллионов долларов или какую там сумасшедшую сумму ему заплатят в Саудовской Аравии, и его снова побьют, то зачем ему снова драться? Ему больше не нужны будут деньги. Ему не нужно пропускать удары в голову. Необходимо провести время с семьей и уйти из бокса. Я думаю, что он так и поступит", - считает Фроч.



По его мнению, если Фьюри проиграет Усику, то это будет его последний выход на ринг.



"У него была невероятная карьера, он оказал боксу хорошую услугу, но его дважды победит чемпион в сверхтяжелом весе. Если Усик сделает свою работу, а я думаю, что он ее сделает, то Фьюри следует уйти", - добавил он.