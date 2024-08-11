



Олимпиада-2024: От американской гимнастки потребовали вернуть бронзу

Американская гимнастка Джордан Чайлз должна вернуть бронзовую медаль, завоеванную в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, после того как высшая судебная инстанция аннулировала апелляцию тренера Чайлз, поднявшую ее на третье место, подтвердил Международный олимпийский комитет в воскресенье.



МОК объявил в начале воскресенья, что перераспределит бронзу женского вольного турнира, состоявшегося в прошлый понедельник, между румынкой Аной Барбосу, после того как Международная федерация гимнастики (FIG) заявила в субботу вечером, что будет уважать решение суда и поднимет Барбосу на третье место.



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Это решение было принято менее чем через 24 часа после того, как Спортивный арбитражный суд аннулировал апелляцию тренера команды США Сесиль Ланди на подсчет очков во время соревнований, в результате чего Чайлз оказалась на пьедестале почета.



В субботу CAS постановил, что апелляция Ланди на добавление 0,1 к счету Чайлз была подана за пределами 1-минутного окна, разрешенного FIG. Специальная комиссия написала, что запрос Ланди был подан через 1 минуту 4 секунды после того, как был опубликован первоначальный счет Чайлз.



В заявлении МОК говорится, что он свяжется с Олимпийским и Паралимпийским комитетом США по поводу возвращения бронзы Чайлз и будет работать с Олимпийским комитетом Румынии, чтобы обсудить церемонию перераспределения награды для Барбосу.

