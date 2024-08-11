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Синвар хочет заключить сделку с Израилем
11.08.2024 18:15 MIGnews.com

Синвар хочет заключить сделку с Израилем

Египетские и катарские посредники сообщили израильским чиновникам, что лидер ХАМАСа Яхья Синвар хочет заключить соглашение о прекращении огня, которое положит конец войне в Газе, сообщил CNN израильский источник, знакомый с этим вопросом.

Но "никто не знает, чего хочет Биби", - говорит неназванный источник, называя премьер-министра Биньямина Нетаниягу по его прозвищу.

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По словам источника, официальные лица США сообщили израильским коллегам, что соглашение должно быть достигнуто немедленно, чтобы избежать региональной войны.

Сообщение появилось в преддверии важнейшего саммита в Каире в четверг, где посредники призвали стороны достичь соглашения.
 

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