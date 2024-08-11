



Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за полуобнаженного скалолаза

Полиция эвакуировала посетителей Эйфелевой башни после того, как был замечен мужчина без рубашки, поднимающийся на эту знаковую достопримечательность Парижа.



Мужчину без рубашки заметили поднимающимся на башню после 15:00 в воскресенье, 11 августа.



Это произошло накануне церемонии закрытия Олимпиады, которая должна состояться во французском городе сегодня вечером.



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Полиция вывела посетителей от основания сооружения после того, как мужчина был замечен зеваками прямо над олимпийскими кольцами, которые украшают вторую часть сооружения в честь игр 2024 года.



Это произошло в тот момент, когда службы безопасности в Париже переключили свое внимание на церемонию закрытия, поскольку власти были приведены в состояние повышенной готовности в преддверии мероприятия.



Неизвестно, где мужчина начал свое восхождение, однако зрители заметили его присутствие чуть выше первой смотровой площадки в воскресенье днем.

