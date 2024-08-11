



Израиль полагает, что Иран в ближайшие дни начнет прямую атаку

По оценкам Израиля, в ближайшие дни Иран нанесет прямой удар по стране в ответ на убийство Исмаила Хания, сообщили новостному сайту Walla два неназванных источника, осведомленных о подробностях.



Источники сообщают, что Исламская Республика может начать атаку до переговоров о прекращении огня и освобождении заложников, запланированных на четверг.



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Новая оценка разведки знаменует собой отход от сообщений последних дней о том, что Иран пересматривает свой обещанный жесткий ответ на убийство, в котором он обвиняет Израиль, на фоне сильного международного давления.



В отчете говорится, что этот вопрос вызывает разногласия в Иране. Президент Масуд Пезешкиан хочет избежать жесткого ответа, в то время как Корпус стражей исламской революции хочет начать более масштабную атаку, чем 13-14 апреля.



Один из источников сообщил, что ситуация "все еще остается нестабильной" из-за разногласий.

