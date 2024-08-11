



Соглашение о прекращении огня будет заключено в четверг

По сообщениям, источники в израильских силах безопасности полагают, что переговорщики смогут завершить соглашение о прекращении огня и в отношении заложников на встрече, которая запланирована на четверг в Каире или Дохе, и что соглашение может быть реализовано в течение нескольких дней после этого.



Согласно сообщению Channel 12 этим вечером, ссылающемуся на "позитивные" оценки неназванных источников, наблюдается прогресс в деле сближения позиций Израиля и ХАМАСа по условиям сделки. В конечном итоге, говорится в сообщении, все будет зависеть от того, будут ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава ХАМАС Яхья Синвар готовы продемонстрировать "гибкость", необходимую для заключения соглашения.



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Офис Нетаниягу объявил в пятницу вечером, что Израиль направит своих переговорщиков на переговоры 15 августа "для окончательного согласования деталей реализации рамочного соглашения". Это заявление было сделано сразу после того, как посредники — США, Катар и Египет — заявили в совместном заявлении, что сделку необходимо заключить и реализовать без дальнейших проволочек.



Согласно сегодняшнему телевизионному репортажу, Катар указал, что документ, содержащий разъяснения Израиля по нескольким спорным вопросам, был передан ХАМАСу перед переговорами. Более того, подразумевается, что ХАМАС будет представлен на встрече, и поэтому посредники смогут курсировать между сторонами, сообщает Channel 12.



В частности, предполагается, что к четвергу может быть достигнуто соглашение между Израилем, США и Египтом о договоренностях по коридору Филадельфия вдоль границы Газа-Египет и на пограничном переходе Рафиах. Посредники принимают требование Израиля о том, чтобы ХАМАС не был участником этого соглашения. Израиль считает процедуры

безопасности вдоль границы Газа-Египет жизненно важными для того, чтобы не допустить возобновления ввоза оружия и материалов ХАМАСом и тем самым возрождения его военного потенциала.



Сообщается, что различные стороны переговоров уже обсуждают имена заложников, которые будут освобождены в рамках соглашения, а также имена палестинских заключенных, подлежащих освобождению в обмен на это.



В докладе говорится, что Израиль потребовал, и посредники признают важность этого требования, чтобы ему были предоставлены имена заложников, подлежащих освобождению, до начала реализации соглашения.



Добавляется, что Израиль готов проявить гибкость в отношении требований ХАМАСа относительно того, какие палестинские заключенные по соображениям безопасности будут освобождены, а на какие освобождения Израиль готов наложит вето. Как сообщается, Израиль указывает, что он будет более гибким в этом вопросе, если ХАМАС включит больше живых заложников в число 33, которые будут освобождены на первом 42-дневном этапе ожидаемой трехэтапной сделки.



В докладе говорится, что требование Нетаниягу о создании механизма, препятствующего возвращению вооруженных боевиков на север Газы, все еще требует доработки.



В нем приводятся цитаты источников в сфере безопасности, которые описывают последние усилия по заключению и реализации сделки как "выполнимые" и "последнюю возможность".



В нем отмечается, что посредники "истощены", что президентская избирательная кампания в США ускоряется, и что регион находится на грани потенциальной эскалации в более широкого конфликта. Если этот шанс не будет использован, говорится в телевизионном репортаже, "другой возможности не будет еще долгое время, если вообще будет".

