



Бангладеш: Сын бывшего президента говорит, что Хасина вернется в страну

Отстраненная от власти премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина вернется в страну, заявил ее сын Саджиб Вазед Джой.



Хасина, которая ушла в отставку и покинула страну в начале этой недели после массовых беспорядков, в настоящее время находится в Индии.



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Бангладешские СМИ сообщают, что за несколько недель демонстраций против госпожи Хасины погибло более 500 человек. Многие из них были застрелены полицией.



Тысячи людей получили ранения в результате самого жестокого насилия, которое Бангладеш пережила со времен войны за независимость в 1971 году.

