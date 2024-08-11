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Бангладеш: Сын бывшего президента говорит, что Хасина вернется в страну
11.08.2024 20:47 MIGnews.com

Бангладеш: Сын бывшего президента говорит, что Хасина вернется в страну

Отстраненная от власти премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина вернется в страну, заявил ее сын Саджиб Вазед Джой.

Хасина, которая ушла в отставку и покинула страну в начале этой недели после массовых беспорядков, в настоящее время находится в Индии.

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Бангладешские СМИ сообщают, что за несколько недель демонстраций против госпожи Хасины погибло более 500 человек. Многие из них были застрелены полицией.

Тысячи людей получили ранения в результате самого жестокого насилия, которое Бангладеш пережила со времен войны за независимость в 1971 году.
 

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