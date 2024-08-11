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Полиция арестовала мужчину, облившего бензином синагогу в Цюрихе
11.08.2024 17:17 MIGnews.com

Полиция арестовала мужчину, облившего бензином синагогу в Цюрихе

Швейцарская полиция сообщила, что арестовала мужчину с психическими отклонениями за то, что он якобы облил бензином синагогу в городе Цюрих.

Согласно первоначальному расследованию, проведенному муниципальной полицией Цюриха, 32-летний гражданин Швейцарии "действовал в одиночку, и никаких экстремистских мотивов для нападения выдвинуто не было".

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Подозреваемый разлил бензин у входа в синагогу в субботу вечером, после чего был застигнут врасплох сотрудником службы безопасности еврейского культового сооружения.

После того как мужчина скрылся с места происшествия пешком, полиция начала розыск подозреваемого и арестовала его рано утром в воскресенье.

Полиция добавляет, что подозреваемый "похоже, психически нездоров".
 

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