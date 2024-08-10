Беларусь перебрасывает технику на границу с Украиной
Беларусь решила перебросить больше военной техники и спецназ в приграничные с Украиной районы.
Об этом объявило министерство обороны страны.
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В ведомстве отметили, что на границу перебрасываются "Искандеры", РСЗО "Полонез" и силы специального назначения.
"Мы оцениваем действия Украины, как провокацию в отношении Беларуси", - добавили в ведомстве.
Такое заявление было сделано после объявления Лукашенко о перехвате дронов, якобы запущенных с территории Украины.