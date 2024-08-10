



Беларусь перебрасывает технику на границу с Украиной

Беларусь решила перебросить больше военной техники и спецназ в приграничные с Украиной районы.



Об этом объявило министерство обороны страны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В ведомстве отметили, что на границу перебрасываются "Искандеры", РСЗО "Полонез" и силы специального назначения.



"Мы оцениваем действия Украины, как провокацию в отношении Беларуси", - добавили в ведомстве.



Такое заявление было сделано после объявления Лукашенко о перехвате дронов, якобы запущенных с территории Украины.