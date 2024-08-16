Трамп: Харрис пытается связать Израилю руки
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко раскритиковал вице-президента Камалу Харрис за ее призывы к Израилю о "постоянном прекращении огня в Газе".
Соответствующее заявление он сделал на мероприятии, посвященном борьбе с антисемитизмом.
"С самого начала Харрис стремилась связать Израилю руки за спиной, требуя немедленного прекращения огня. Это лишь даст ХАМАСу время перегруппироваться и начать новую атаку, подобную 7 октября", - сказал он.
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Трамп считает, что Харрис "маневрировала", чтобы заручиться поддержкой от "ядовитых антисемитов в своей партии". По его словам, если на выборах победит демократка, тогда "левые сжигатели флагов и сторонники ХАМАСа не просто будут сеять хаос на улицах, а начнут управлять внешней политикой США в Белом доме, а Израиль исчезнет".
Он в очередной раз повторил, что будет бороться с пропалестинскими протестующими, которых называет "бандитами, поддерживающими ХАМАС, и сторонниками джихада". Он пригрозил арестовывать их и депортировать, если вернется к власти.
Также Трамп пообещал оказать Израилю необходимую для победы поддержку. Однако он отметил, чтобы израильтяне быстро победили в войне.