



США ударили по теневой сети торговли хуситов и Хезболлы

Министерство финансов США ввело санкции в отношении лиц, связанных с поставками иранских товаров для хуситов и "Хезболлы".



Под ограничения попали несколько компаний, физические лица и корабли.



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Теневая сеть торговли способствовала продаже иранской нефти и сжиженного газа в Йемен и ОАЭ. Процесс осуществлялся от имени финансиста хуситов Саида аль-Джамала. По данным минфина, доходы от его сети помогают финансировать нападения хуситов на судоходство.



Также санкции введены в отношении танкеров и компаний, которые их обслуживают. Они причастны к сети Джамала. Под ограничения попала и гонконгская Kai Heng Long Global Energy Limited, причастная к поставкам сжиженного газа из Ирана на десятки миллионов долларов для "Хезболлы", а также четыре принадлежащих ей судна.