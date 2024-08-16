



Крым ночью не спал: дроны поразили переправу и катер - СМИ

Ночью 16 августа во временно оккупированном Крыму было очень неспокойно, россияне жаловались на взрывы в Севастополе, Керчи и Феодосии.



"Похоже, есть прилет на горе Митридат, где стоял "Панцирь-С1", после взрыва - сильный пожар. Дым виден над паромной переправой", - написал Telegram-канал "Крымский ветер", отметив, что с аэродрома в Каче даже были подняты вертолеты.



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Традиционно Крымский мост был перекрыт, в Керчи - был виден дым над паромной переправой, в Феодосии - слышна стрельба со стороны моря, предварительно, атаковали БпЛА.







Во всяком случае о сбитии над акваторией моря трех дронов сообщил так называемый "губернатор" временно оккупированного РФ Севастополя Развожаев. Правда, в пабликах написали, что у ПВО сбились ракеты и стреляла оно "куда попало, прилетело в район автовокзала во дворы".







Горело что-то после взрыва и в районе Каменки под Симферополем, над Черноморским патрулировали вертолеты и была слышна стрельба. Как сообщают подписчики, после нее около 04.39 прозвучали взрывы ориентировочно в районе бухты Узкой.



О том, что во время ночной атаки на Крым предварительно поражены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском, написал в своем Telegram-канале спикер Украинской добровольческой армии - Юг, председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, уточнив, что доразведка продолжается.







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