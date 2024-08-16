



Рианна готовит для фанатов головокружительный сюрприз

Популярная барбадосская певица Рианна готовит для фанатов головокружительный сюрприз.



По данным Metro, в скором времени она собирается выпустить долгожданный альбом.



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Он станет первым за последние восемь лет. Источники утверждают, что альбом может выйти уже через несколько месяцев.



По словам источников, в новом альбоме будет много коллабораций. Ожидается, что Рианна выпустит совместные композиции с Alesso и Diplo.



Инсайдеры не исключают, что фанаты услышат новые композиции перед выступлением Рианны в 2025 году на главной сцене фестиваля Гластонбери, где она будет хедлайнером.