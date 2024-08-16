Новости » Life Style
Рианна готовит для фанатов головокружительный сюрприз
16.08.2024 01:26 Алина Груднева

Рианна готовит для фанатов головокружительный сюрприз

Популярная барбадосская певица Рианна готовит для фанатов головокружительный сюрприз.

По данным Metro, в скором времени она собирается выпустить долгожданный альбом.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Он станет первым за последние восемь лет. Источники утверждают, что альбом может выйти  уже через несколько месяцев.
 
По словам источников, в новом альбоме будет много коллабораций. Ожидается, что Рианна выпустит совместные композиции с Alesso и Diplo.

Инсайдеры не исключают, что фанаты услышат новые композиции перед выступлением Рианны в 2025 году на главной сцене фестиваля Гластонбери, где она будет хедлайнером.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы