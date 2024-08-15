



EasyJet отменила сотни рейсов в Португалию из-за забастовки

Авиакомпания EasyJet отменила более 230 рейсов в Португалию из-за забастовки бортпроводников, стартовавшей 15 августа.



По данным информационного агентства Reuters, она будет длиться три дня, до 17 августа.



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В авиакомпании отмену 232 рейсов пояснили отсутствием стабильности в работе, недостаточной укомплектованности штата и вынужденной сверхурочной работой. В эти дни было запланировано в общей сложности 1 138 рейсов.



"Мы сожалеем, что из-за ненужной забастовки, запланированной профсоюзом SNPVAC, и для того чтобы минимизировать влияние перебоев в день путешествия для наших клиентов, мы были вынуждены отменить некоторые рейсы, запланированные на период коллективной акции", - сообщили в компании.