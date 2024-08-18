



Американские миллениалы состоятельнее предыдущих поколений на 25%

Эти “вечные дети” вас еще удивят. Можно было бы так сказать, но они уже удивили, эти наследники Питера Пена.



Сначала мы удивлялись как можно не стремиться к накопительству, не иметь недвижимости, сбережений, семьи и вообще всей атрибутики взрослой жизни, когда ты уже таки взрослый. А потом оказалось, что, например, в США миллениалы побогаче некоторых будут.



Статистика утверждает, что те, кто родился в 1980-х гг в США, с 2019 по 2022 увеличили свое состояние с $60 до $130 тысяч, а поздние миллинеалы, рожденные в 1990-х годах, увеличили свой капитал более чем в четыре раза - до $41 тысячи.



Общее состояние миллениалов и представителей старшего поколения-Z в первом квартале этого года достигло $14,2 трлн, что значительно больше, чем $4,5 трлн за четыре года до этого.





