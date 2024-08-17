



Пожарные потушили пожар в лондонском Сомерсет-Хаусе

Бесценные картины Моне, Сезанна, Ван Гога и других оказались в безопасности после того, как пожарные потушили пожар в Сомерсет-хаусе, крупном центре искусств в центре Лондона.



Густой дым и пламя, вырывающиеся из крыши около полудня, были ликвидированы пожарными. Из видеозаписи следует, что огонь оставил дыры в крыше здания, расположенного рядом с рекой Темзой.



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По данным лондонской пожарной бригады, причина пожара пока неизвестна.



Представитель Сомерсет-хауса сообщил, что персонал и посетители в безопасности, а в зоне пожара не оказалось произведений искусства.



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