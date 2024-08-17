



В Хорватии подожгли более 30-ти яхт. Подозреваются украинцы

Полиция хорватского региона Истрия разыскивает трех украинцев. Их подозревают в устройстве пожара в порту Медулин и уничтожении более 30 судов.



"В ходе расследования уголовного производства установлено, что трое граждан Украины по предварительному сговору 14 мая прибыли в Хорватию из Польши и припарковали автомобиль в районе Медулина, откуда направились в направлении порта Медулин", - сообщили в полиции.



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По их данным, около 3:40 ночи, пока двое других злоумышленников остались в машине, третий пролез через огражденную часть пирса и направился к причалу. Далее подозреваемый бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вызвал пожар, который перекинулся на 34 пришвартованных судна, 22 из которых сгорели полностью, а другие были повреждены огнем.



Сейчас правоохранители разыскивают трех мужчин. Одного 28 и двух 25 лет.



Владельцам яхт, катеров и лодок в целом был нанесен материальный ущерб на сумму около двух миллионов евро.

