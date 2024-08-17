



Ураган "Эрнесто" обрушился на Бермудские острова

Ураган "Эрнесто" обрушился на Бермудские острова с сильными дождями и сильным ветром утром в субботу, 17 августа оставив большую часть территории без электроэнергии. Метеорологи предупреждают об опасном штормовом нагоне и наводнениях.



По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, базирующегося в Майами, циклон, обрушившийся на Пуэрто-Рико в начале этой недели, перешел на архипелаг после выхода на сушу в 08:30 по Гринвичу, обеспечив максимальную устойчивую скорость ветра 137 километров в час.



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"Ожидается, что опасный шторм вызовет значительное затопление побережья Бермудских островов. Вблизи побережья это будет сопровождаться большими и разрушительными волнами", — предупредил NHC.

