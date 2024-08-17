



ХАМАС хотел шантажировать Британию останками их солдат времен Первой мировой

ХАМАС планировал раскопать захоронения британских героев войны и героев Содружества в Газе, чтобы шантажировать правительство Великобритании, свидетельствуют недавно обнаруженные документы.



Комиссия по военным захоронениям стран Содружества (CWGC), возглавляемая министром обороны Великобритании, знала о могилах более 3000 ветеранов Первой и Второй мировых войн из стран Содружества. Тысячи солдат погибли в боях с османами за власть над Газой в 1917 году.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Разрушительная война позволила британской администрации закрепиться в Палестине более чем на три десятилетия.



В документах, якобы найденных в разрушенной войной анклаве и переданных газете Telegraph израильскими официальными лицами, подробно описывается предполагаемый план по выкапыванию погибших солдат и удержанию их в "заложниках".



Израильские чиновники утверждают, что заговор был организован на базе, связанной с главами ХАМАСа Яхьей Синваром и Мохаммедом Дейфом в Хан-Юнисе.



Они предполагают, что заговор был составлен неизвестным чиновником в октябре 2022 года, а толчком послужили желание бывшего премьер-министра Лиз Трасс перенести посольство Великобритании в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива.



В семистраничном предполагаемом документе содержался список требований, включая перенос захороненных военнослужащих Содружества в могилы за пределами Газы, выплату "арендной платы" за использование мест захоронения с 1917 года или отказ от Иерусалимского заявления.



"Если британское правительство не выполнит вышеупомянутые требования, муниципалитет Газы предпримет меры, чтобы убрать все останки с кладбищ и собрать их в специальном месте по решению суда, объявив, что останки считаются пленными до тех пор, пока не будет найдено решение", - говорится в предполагаемом документе ХАМАСа.



Британское правительство окажется в неловком положении перед британским народом, его политической элитой и военными, если какая-либо страна осквернит трупы их солдат.



Израильские официальные лица утверждают, что документ был создан до начала нынешнего конфликта в Газе.



Но поскольку места захоронений Содружества в настоящее время находятся под контролем ХАМАСа, они считают, что угроза шантажа все еще возможна.



"Тактика, описанная в этом документе, направлена на то, чтобы в буквальном смысле терроризировать население Великобритании в целом, чтобы повлиять на политические решения", - заявил израильский чиновник в интервью The Telegraph.



Нельзя исключать, что в будущем ХАМАС будет использовать эту или другую подобную стратегию для влияния на внешние дела или что-либо еще в рамках своей повестки дня.

