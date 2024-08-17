



США испытывают проблемы с ремонтом авианосцев

USS John C. Stennis (CVN-74) проходит отложенную перезаправку и комплексный капитальный ремонт (RCOH). Ранее в этом году морская служба объявила, что ремонт и дозаправка авианосца займут около пяти с половиной лет, что примерно на 14 месяцев дольше, чем предполагалось изначально. Военный корабль начал дозаправку и комплексный капитальный ремонт (RCOH) в 2021 году, и изначально работы должны были быть завершены к августу 2025 года. Обновленный график предусматривает возвращение авианосца ВМС США не ранее октября 2026 года.



CVN-74 — это второй RCOH за последние годы, который стал причиной трудностей для экипажа корабля. Модернизация USS George Washington в середине срока службы заняла почти шесть лет . Одиннадцать моряков покончили с собой, пока корабль стоял на верфи HII Newport News Shipbuilding.



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В апреле CVN-74 вышел из сухого дока и начал вторую фазу RCOH, при этом, как сообщается, работа была завершена более чем на 65%. С тех пор корабль был перемещен на причал, где рабочие верфи и команда устанавливают и испытывают основные компоненты и другие системы военного корабля.



ВМС США заявили, что несколько проблем, возникших после пандемии, продолжают оказывать влияние на авианосную промышленную базу США. Возможности и мощности сокращаются, поскольку верфи изо всех сил пытаются найти адекватный персонал для строительства и обслуживания военных кораблей.



В ВМС настаивают, что задержки не повлияют на возможности военного корабля и оправдают затраченное время.



"Когда Джон С. Стеннис вернется, он станет самым технологически продвинутым авианосцем класса "Нимиц" в ВМС", — сказал контр-адмирал Кейси Дж. Мотон в апреле. "Он принесет флоту высочайший уровень возможностей по всем наборам миссий".



По данным ВМС, на RCOH будет потрачено в общей сложности более 25 миллионов человеко-часов — почти столько же времени, сколько было потрачено на строительство авианосца.



"RCOH улучшает практически каждое пространство и систему на авианосце, помимо самого важного требования по выгрузке и заправке двух ядерных реакторов корабля, ремонту и модернизации двигательной установки", — сказал капитан Майк Джонсон, менеджер офиса программы PEO Aircraft Carriers In-Service Aircraft Carrier. "Мы работаем над каждой частью корабля, от корпуса, винтов и рулей до более чем 600 баков; тысяч клапанов, насосов и компонентов трубопроводов; электрических кабелей и вентиляции; а также боевых и авиационных систем поддержки. Это сложная, ответственная работа, которая бросает вызов каждому члену группы планирования, командам верфи и силам корабля".



CVN-74 будет уже не совсем тем же кораблем. Модернизации сделают судно практически таким же, как новое, и даже лучшим кораблем, чем он был, когда вошел в строй в 1995 году.



Помимо технологических усовершенствований, вполне возможно, что военный корабль получит новое название.

Седьмой суперавианосец класса "Нимиц" был назван в честь сенатора-демократа Джона К. Стенниса из Миссисипи.

Законодатель, который не проигрывал выборы в течение 60 лет, считался странным выбором для получения этой чести, но имя судно все равно получило с одобрения президента Рональда Рейгана в 1988 году.



Стеннис, при этом, имел мало отношения к военно-морским делам.



Вполне вероятно, что к тому времени, когда CVN-74 снова отправится в плавание, его назовут в честь кого-то другого, а не Джона К. Стенниса.

