



Может ли Трамп действительно депортировать миллион иммигрантов?

В случае переизбрания на пост президента Дональд Трамп пообещал массовую депортацию людей, не имеющих законного разрешения на пребывание в Соединенных Штатах.



В то время как его предвыборный штаб давал разные ответы на вопрос о том, сколько человек может быть отстранено, его кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс назвал одну цифру в интервью ABC News на этой неделе.



"Давайте начнем с миллиона", — сказал он. "Вот где Камала Харрис потерпела неудачу. А потом мы сможем двигаться оттуда".



Но даже несмотря на то, что это стало ключевым элементом платформы Трампа (на его митингах можно увидеть плакаты с надписью "Массовые депортации сейчас!"), эксперты говорят, что высылка такого количества людей сопряжена со значительными правовыми и практическими трудностями.



Сторонники иммиграции предупреждают, что человеческие потери от депортаций также будут значительными: семьи будут разлучены, а в общинах и на рабочих местах по всей территории США будут проводиться рейды.



Какие существуют правовые проблемы?



Последние данные Министерства внутренней безопасности и исследовательского центра Pew Research показывают, что в настоящее время в США проживает около 11 миллионов нелегальных иммигрантов, и эта цифра остается относительно стабильной с 2005 года.



Большинство из них являются постоянными жителями: почти четыре пятых проживают в стране более десяти лет.



Иммигранты, находящиеся в стране без законного статуса, имеют право на надлежащую правовую процедуру, включая судебное слушание перед их высылкой. Резкое увеличение числа депортаций, вероятно, повлечет за собой значительное расширение системы иммиграционных судов, которая страдает от задержек.



Большинство иммигрантов, уже находящихся в стране, попадают в систему депортации не через встречи с агентами иммиграционной и таможенной полиции (ICE), а через местные правоохранительные органы.



Однако во многих крупнейших городах и округах страны приняты законы, ограничивающие сотрудничество местной полиции с Ice.



Предвыборный штаб Трампа пообещал принять меры против этих "городов-убежищ", однако неоднородность местных, государственных и федеральных законов Америки еще больше усложняет ситуацию.



Кэтлин Буш-Джозеф, политический аналитик вашингтонского Института миграционной политики (MPI), заявила, что сотрудничество между ICE и местными властями станет "критическим" аспектом любой программы массовой депортации.



"Для Ice гораздо проще забрать кого-то из тюрьмы, если местные правоохранительные органы будут сотрудничать, вместо того чтобы искать его самостоятельно", — сказала она.



В качестве примера Буш-Джозеф привела заявление, сделанное в начале августа шерифами округов Бровард и Палм-Бич во Флориде, в котором они заявили, что не будут направлять своих помощников для оказания помощи в реализации любого плана массовой депортации.



"Есть много других, кто не будет сотрудничать с планом Трампа по массовой депортации", — сказала она. "Это делает все намного сложнее".



Любая программа массовой депортации, скорее всего, почти сразу же столкнется с волной юридических претензий со стороны активистов иммиграционного и правозащитного движения.



Однако постановление Верховного суда от 2022 года означает, что суды не смогут выносить запреты на политику иммиграционного контроля, а это значит, что они будут продолжать действовать даже в случае возникновения проблем в правовой системе.



Но можно ли это сделать с точки зрения логистики?



Если бы администрация США смогла законно реализовать планы массовых депортаций, властям все равно пришлось бы столкнуться с огромными логистическими проблемами.



Во время администрации Байдена усилия по депортации были сосредоточены на мигрантах, недавно задержанных на границе. Мигранты, депортированные из более отдаленных районов США, из районов, не расположенных вблизи границы, в подавляющем большинстве являются лицами с криминальным прошлым или считающимися угрозами национальной безопасности.



Скандальные рейды на рабочие площадки, проводившиеся при администрации Трампа, были приостановлены в 2021 году.

Число депортаций людей, арестованных на территории США (в отличие от тех, кто находится на границе), на протяжении десятилетия не превышало 100 000 человек, тогда как в первые годы правления администрации Обамы оно достигло пика в 230 000 человек.



"Чтобы за год увеличить эту цифру до миллиона, потребуются огромные вливания ресурсов, которых, скорее всего, не существует", — заявил в интервью BBC Аарон Райхлин-Мельник, директор по политике Американского иммиграционного совета.



Во-первых, эксперты сомневаются, что 20 000 агентов и вспомогательного персонала Ice будет достаточно, чтобы найти и выследить хотя бы часть тех людей, которые разрекламированы предвыборным штабом Трампа.



Райхлин-Мельник добавил, что процесс депортации длительный и сложный и начинается только с момента выявления и ареста нелегального мигранта.



После этого задержанных необходимо будет разместить или поместить в программу "альтернативного содержания под стражей", прежде чем они предстанут перед иммиграционным судьей, в системе с многолетним ожиданием.



Только после этого задержанные высылаются из США, и этот процесс требует дипломатического сотрудничества со стороны принимающей страны.



"В каждой из этих областей Ice просто не имеет возможности обрабатывать миллионы людей", — заявил Райхлин-Мельник.



Трамп заявил, что привлечет Национальную гвардию и другие вооруженные силы США для помощи в депортациях.



Исторически роль вооруженных сил США в вопросах иммиграции ограничивалась вспомогательными функциями на границе США и Мексики.



Помимо использования военных и "использования местных правоохранительных органов", Трамп не предоставил никаких конкретных сведений о том, как может быть реализован такой план массовой депортации.



В интервью журналу Time в начале этого года бывший президент сказал лишь, что он "не исключает" строительства новых центров содержания под стражей мигрантов и что он предпримет шаги по предоставлению полиции иммунитета от судебного преследования со стороны "либеральных или прогрессивных групп".



Он добавил, что могут быть также предусмотрены стимулы для участия государственных и местных полицейских управлений, а те, кто не будет участвовать, "не получат часть богатств".



"Мы должны это сделать", — сказал он. "Это не является устойчивой проблемой для нашей страны".



Эрик Руарк, директор по исследованиям NumbersUSA — организации, выступающей за ужесточение иммиграционного контроля, — заявил, что любая программа депортации из внутренних районов страны будет эффективной только в том случае, если она будет сочетаться с усилением пограничного контроля.



"Это должно быть приоритетом. Если этого не сделать, то будет очень мало прогресса", — сказал он.



Кроме того, Руарк заявил, что необходимо ужесточить меры в отношении компаний, которые нанимают нелегальных мигрантов.



"Они приходят за работой", — сказал он. "И они получают эту работу, потому что внутренние органы по сути были демонтированы".



Финансовые и политические издержки



По оценкам экспертов, общая сумма депортаций одного миллиона и более человек составит десятки или даже сотни миллиардов долларов.



Бюджет Ice на транспортировку и депортацию в 2023 году составил $420 млн. В том году агентство депортировало чуть более 140 000 человек.



Тысячи иммигрантов будут задержаны в ожидании судебных слушаний или депортации, и предвыборный штаб Трампа планирует построить большие лагеря, чтобы разместить их всех.



Количество рейсов по вывозу также необходимо будет значительно увеличить, возможно, для этого потребуется задействовать военные самолеты, чтобы увеличить текущие возможности.



Даже небольшое расширение в любой из этих областей может привести к значительным затратам.



"Даже незначительное изменение составляет десятки миллионов или сотни миллионов", — сказал Райхлин-Мельник.

"Значительное изменение составляет десятки или сотни миллионов".



Эти расходы будут добавлены к расходам на другие меры по обеспечению безопасности на границе, которые Трамп обещал: продолжение работ по строительству стены на южной границе США, морская блокада для предотвращения попадания

фентанила в страну и переброска тысяч военнослужащих к границе.



Адам Айзексон, эксперт по вопросам миграции и границ из вашингтонского офиса по Латинской Америке, заявил, что "кошмарные кадры" массовых депортаций также могут дорого обойтись потенциальной администрации Трампа с политической

точки зрения с точки зрения связей с общественностью.



"В каждом сообществе США люди, которых они знают и любят, будут ездить на автобусах", — сказал Айзексон.

"По телевизору будут очень болезненные кадры плачущих детей и семей", — добавил он. "Все это невероятно плохая пресса. Это насильственное разлучение семей".



Происходили ли раньше массовые депортации?



За четыре года правления предыдущей администрации Трампа было депортировано около 1,5 миллиона человек, как из приграничных районов, так и из внутренних районов США.



Статистика показывает, что администрация Байдена, которая к февралю 2024 года депортировала около 1,1 миллиона человек, находится на пути к достижению этой цели.



За два срока администрации Обамы, когда г-н Байден был вице-президентом, было депортировано более трех миллионов человек, что дало повод некоторым сторонникам иммиграционной реформы окрестить Барака Обаму "главным депортатором".



Единственное историческое сравнение с программой массовой депортации имело место в 1954 году, когда в рамках операции "Мокрая спина" было депортировано около 1,3 миллиона человек, названной в честь уничижительного оскорбления, которое в то время широко использовалось в отношении мексиканцев.



Однако историки оспаривают эту цифру.



Программа при президенте Дуайте Эйзенхауэре столкнулась с серьезным общественным сопротивлением — отчасти потому, что некоторые граждане США также были депортированы — а также с отсутствием финансирования. Она была в значительной степени прекращена к 1955 году.



Эксперты по иммиграции утверждают, что предыдущая операция была сосредоточена на гражданах Мексики, а отсутствие надлежащей правовой процедуры делает ее несопоставимой с тем, как могла бы выглядеть современная программа массовой депортации.



"Депортированные в 1950-х годах были одинокими мексиканскими мужчинами", — сказала Кэтлин Буш-Джозеф из MPI.



"Теперь подавляющее большинство людей, пересекающих границы через порты въезда, приезжают из мест, которые не являются Мексикой или даже северной частью Центральной Америки. Это значительно усложняет их возвращение", — добавила она.



"Это несопоставимые ситуации".

