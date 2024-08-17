



Норвежцу несколько раз удалось сесть в самолет без билета

В Германии был задержан уникальный “заяц”. Гражданин Норвегии дважды попал на самолет без билета. И это те случаи, где он был в итоге пойман. При этом он умудрился преодолеть 1200 км до Швеции.



4 августа мужчина 39 лет прошел контроль безопасности в аэропорту Мюнхена. Интересен тот факт, что он умудрился пройти весь контроль не имея билета. Он даже сел на гамбургский рейс без посадочного талона - идя впритык с впереди идущим пассажиро, мужчина проскользнул через турникет. Однако его ждала неудача - самолет был полон, свободных мест не было. Экипаж передал безбилетника полиции, а те после допроса отпустили его.



Однако авантюрист на этом не успокоился. На следующий день он снова “прошел контроль безопасности” и сел на рейс Lufthansa до Стокгольма. МЕста в самолете были, так что он преспокойно долетел. Все вышло наружу, когда по прилету он тут же потребовал, чтобы его вернули обратно в Мюнхен.



В результате в Мюнхене началась проверка работы служб безопасности а также самой полиции Баварии.



В аэропорту не могут понять, каким образом норвежец сумел преодолеть автоматическую проверку посадочных талонов перед пунктом контроля безопасности. Пока что мужчина обвиняется в незаконном проникновении на территорию аэропорта и безбилетном проезде.



