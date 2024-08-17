



В Аргентине террористы планировали нападение на еврейскую общину

Федеральная полиция Аргентины сообщает о ликвидации ячейки террористов, которая планировала нападения на еврейскую общину в городе Мендоса, говорится в заявлении Министерства национальной безопасности, которое описывает группировку как “исламистскую террористическую организацию”.



“Мы избавимся от каждого из этих преступников, которые намерены сеять страх среди аргентинцев, и они за это заплатят”, — написала в социальных сетях министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.



Семь членов предполагаемой группы были арестованы, сообщает министерство безопасности. Было проведено восемь рейдов в домах членов, в результате которых было изъято огнестрельное оружие, ножи и электронные устройства, говорится в нем.