



Борис Джонсон призвал Кира Стармера отказаться от полумер в отношении Украины

Бывший премьер-министр великобритании Борис Джонсон в своей колонке в Daily Mail уделил огромное внимание военной операции Украины на территории Курской области России. Джонсон обратился к правительству Великобритании с просьбой разрешить Украине удары британским дальнобойным оружием по российским авиабазам.



“Молниеносный рывок” ВСУ в Курской области “напоминает нам о ключевой правде войны — мы с самого начала недооценивали украинцев”, - пишет Джонсон.



“Мы недооценивали их смелость — их готовность делать то, что люди считали невозможным. И мы хронически недооценивали их чистую ярость к российскому захватчику — глубокую жажду в украинских сердцах изгнать войска Путина с каждой пяди украинской земли. Так что, ради бога, можем мы наконец прекратить молоть языками, отбросить нелепую путинофобию и дать украинцам инструменты, которые им действительно необходимы, чтобы закончить начатое; и под этим я подразумеваю надлежащее разрешение использовать инструменты, которые мы уже дали”.



Джонсон призвал отказаться от полумер и промедления, чтобы закончить войну. Он написал, что нынешнему премьер-министру Британии Киру Стармеру пора “прекратить ходить вокруг да около”.



“Мы все понимаем тактическую гениальность Курской операции. Захватом и дальнейшим удержанием куска российской территории украинцы бросают Путину мрачный стратегический вызов”,- подытоживает Борис Джонсон. Кроме того, политик прямо говорит, что союзники Украины в буквальном смысле позволяют Путину утюжить Украину планирующими бомбами, в то время как ВСУ они обязывают “сражаться с завязанными за спиной руками”. Единственный способ прекратить эти бомбардировки мирного населения, это начать бомбить авиабазы, где расположены российские стратегические бомбардировщики.



Кроме того, сегодня The Times вышла с материалом, в котором пишет, что администрация Байдена фактически запрещает Великобритании предоставлять Украине атаковать Россию при помощи Storm Shadow. И все потому, что через два с половиной года кровавой войны и несправедливости у Байдена опасаются эскалации. Великобритания послала запрос в США более месяца назад, но ответ пока так и не поступил.

