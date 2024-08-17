



Дрон "Мотылек": Россия готовит убийцу с мощностью на 250 кг

В России разработан новый дрон под названием "Мотылек", способный нести на борту 250-килограммовые фугасные авиационные бомбы (ФАБ). Оснащен дрон двигателями мощностью 60 кВт, что позволяет ему поднимать более 200 кг полезной нагрузки и сбрасывать ее с высоты около 100 метров, сообщает Telegram-канал "Милитарный".



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Помимо авиационных бомб "Мотылек" может быть оснащен и другими средствами поражения весом до 200 кг, если они совместимы с бортовыми креплениями дрона. В его арсенале также возможность установки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и оптических систем для проведения разведки.



Дрон "Мотылек" представляет собой сочетание российских и западных компонентов, среди которых присутствуют батареи и контроллер управления.



В настоящее время устройство проходит заводские испытания, цель которых – подтвердить надежность конструкции и заявленные характеристики. В случае успешного завершения испытаний, производство дрона будет налажено в инжиниринговом центре "Совелмаш" в Москве.