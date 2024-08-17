



Провал разрекламированного Су-35 в небе Украины

Су-35, передовой российский истребитель, столкнулся со значительными проблемами в войне в Украине. Несмотря на свои впечатляющие технологические характеристики, включая повышенную маневренность и мощную радиолокационную систему, Су-35 с трудом выживает против украинской обороны.



Российское вторжение в Украину сделало президента России Владимира Путина и его режим изгоями международного

сообщества. Одновременно с этим вторжение, которое безрезультатно тянется уже более двух лет, привлекло пристальное внимание к российской военной машине.



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Факт в том, что вторжение прошло не так, как планировалось или ожидалось российскими войсками. Россия должна была добиться значительных территориальных приобретений и обеспечить контроль над воздушным пространством над зоной боевых действий. Однако, поскольку активная война идет в третий год, ни одна из целей не была достигнута.



Неспособность России завоевать воздушное пространство Украины является одним из компонентов, которые привели к войне на истощение, застойной и вязкой, где обе стороны понесли огромные потери. Россия особенно понесла большие потери в отношении своих танков, войск и самолетов, одним из которых является Су-35.



Су-35 был разработан на базе Су-27. Тем не менее, Су-35 визуально отличается от своего предшественника благодаря уткам, размещенным перед крыльями на фюзеляже. Утки Су-35, а также измененная форма передней кромки крыла, позволяют перенаправлять воздушный поток, что решило проблему бафтинга, которая преследовала Су-27 во время полета на больших углах.



Су-35 может выдерживать полет с перегрузкой до 10g с обновленными летными поверхностями. Его летные поверхности, наряду с усовершенствованной системой управления, позволяют самолету достичь улучшенной маневренности по сравнению с его предшественником.



Дополнительные обновления включают новую систему управления оружием с фазированной РЛС с импульсно-доплеровским отслеживанием, известную как N011 Bars. Новая N011 Bars позволяет Су-35 отслеживать цели ниже горизонта, что повышает его способность взаимодействовать с наземными целями. Действительно, N011 предлагает значительное улучшение по сравнению с радаром N001 Myech, установленным на Су-27. В то время как N001 мог отслеживать только десять целей и запускать две ракеты одновременно, N011 может отслеживать пятнадцать целей и запускать шесть ракет одновременно.



Благодаря двум турбовентиляторным двигателям Сатурн АЛ-41Ф1С, обеспечивающим внушительную тягу, Су-35 может развивать максимальную скорость 2,25 Маха.



"В сети появились кадры, на которых запечатлен горящий самолет, падающий в море и взрывающийся", — сообщает The Guardian . "Назначенный Россией губернатор незаконно оккупированного региона Михаил Развошаев заявил, что пилот катапультировался и был подобран спасателями, но не располагает подробностями о причинах крушения".



Хотя точная причина крушения в Севастополе может быть неясна, инцидент вряд ли можно назвать единичным. Только в феврале украинские силы сбили тринадцать российских самолетов, два из которых были Су-35.

