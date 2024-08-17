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Из всех "друзей РФ", курскую операцию ВСУ осудила только Сирия
17.08.2024 17:15 MIGnews.com

Из всех "друзей РФ", курскую операцию ВСУ осудила только Сирия

С начала операции ВСУ в Курской области прошло 10 дней. Однако почти ни одна из стран, которые Москва считает "дружественными", до сих пор не осудила первое в современной истории вторжение иностранного государства на территорию РФ.

Исключением является Сирия, правителю которой Башару Асаду войска РФ помогли сохранить власть, а может быть, и жизнь. В частности, в заявлении МИД страны от 10 августа говорится, что "Сирийская Арабская Республика с большой обеспокоенностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на Курскую область РФ". В сообщении говорится, что она направлена на якобы гражданские объекты.

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Ни Китай, ни Северная Корея, ни даже Беларусь не выступили с осуждением операции ВСУ.
 

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