



Модель из Нью-Йорка, после смертельной аварии: "Я путешествовала во времени"

Модели социальных сетей предъявлено несколько обвинений в совершении тяжкого преступления после того, как она села за руль под воздействием розового кокаина и сбила двух человек в центре Майами.



Гламурная модель из Нью-Йорка , ведущая социальных сетей , была арестована после того, как на прошлой неделе превысила скорость и спровоцировала аварию с участием трех автомобилей в центре Майами, в результате которой погибли два человека. 24-летняя Мэйси Мари Лэтерс призналась полиции, что управляла своим белым автомобилем Mercedes под воздействием "розового кокаина" — наркотика для вечеринок, печально известного как наркотик, связанный с опальным рэпером Шоном "Дидди" Комбсом.



Лэтерс предстала перед судьей. WPLG сообщила, что полиция подтвердила, что она проехала на красный свет, врезавшись в черный Range Rover в день аварии. Судья 11-го окружного суда Флориды Минди Глейзер добавила, что женщина также пыталась скрыться с места происшествия и преуспела бы в этом, если бы не прохожие. Сообщается, что Мэйси Мари удерживается под залогом в размере 140 000 долларов, ей предъявлены обвинения в совершении нескольких тяжких преступлений. Если залог будет выплачен, ее поместят под домашний арест с "запретом на вождение".



В своем шокирующем признании Мэйси далее сказала, что чувствовала, будто путешествовала во времени. Вероятно, это были разговоры о наркотиках на вечеринке. "Розовый кокаин", он же 2C, — это синтетическая смесь, связанная с венесуэльской бандой, захватившей наркорынок Нью-Йорка.



"Она сообщила, что находилась под воздействием "2С", известного наркотика для вечеринок, и что она из будущего и у нее есть хрустальный шар", — передал подробности из полицейского отчета судья Флориды.

