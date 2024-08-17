



ЧФ РФ в Крыму фактически капитулировал, – ГУР

За полтора года ударные дроны Magura V5 поразили 18 российских судов в Черном море. Черноморский флот в Крыму фактически капитулировал, заявил командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Group 13" с позывным "Тринадцатый" в интервью Deutsche Welle.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Фактически черноморский флот РФ в Крыму капитулировал. Все самое современное и необходимое РФ уже вывела из Севастополя. Он парализован этот флот. Сейчас он ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может", – сказал "Тринадцатый".



В ГУР уточнили, что ударный морской дрон украинского производства Magura V5 способен преодолевать расстояние более 800 км. Его скорость – 80 км/ч, а боевая часть – 250 кг.



"Мы не гнались за увеличением боевой части, чтобы уничтожить корабль одним попаданием. Мы пошли другим путем: атаковали стаей, наносили пять и более поражений крупным кораблям, что повлекло за собой критические повреждения", – рассказал разведчик.



Согласно исследованиям, дрон Magura данного типа уничтожил больше всего кораблей РФ во время войны. При выборе цели для дронов Magura рассматривают любые объекты в радиусе 800 км, сообщили в украинской разведке, подтвердив, что на таких морских дронах были установлены ракеты Р-73, которые уже доказали свою эффективность.