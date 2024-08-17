



Великобритания запустила спутник для усиления своей обороноспособности

Военные Великобритании запустили свой первый специализированный спутник для получения изображений Земли.



Космический аппарат размером со стиральную машину, получивший название Tyche, будет обладать достаточным разрешением для определения позиций войск и транспортных средств на поле боя.



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Это демонстрационный образец, за которым в этом десятилетии должна последовать сеть спутников, оснащенных различными датчиками.



Некоторые из этих будущих космических аппаратов смогут видеть сквозь облака и даже прослушивать радиопередачи.

