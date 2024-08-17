



Какие страны пытаются сорвать выборы в США?

Недавнее заявление предвыборного штаба Дональда Трампа о том, что их компьютеры были взломаны Ираном, является одним из признаков того, что иностранное вмешательство может стать важной проблемой на выборах в США в этом году.



Результаты выборов будут иметь серьезные последствия для всего мира, а это значит, что у многих стран появится стимул попытаться вмешаться, чтобы либо поддержать конкретного кандидата, либо просто дестабилизировать Америку.



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А природа открытой демократии и СМИ Америки в сочетании с новыми формами технологий открывает множество потенциальных возможностей для попыток формирования конечного результата.



«Наши противники рассматривают американские выборы как точки, на которые можно повлиять, подорвать доверие к нашей демократии, попытаться положить большой палец на весы», — заявил в прошлом месяце советник по национальной

безопасности Джейк Салливан. «Мы ясно это понимаем. И мы делаем многое, чтобы этому противостоять».



Так кто же может пытаться вмешаться? Чаще всего упоминаются три страны: Иран, Россия и Китай.

