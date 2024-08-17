



Редкая рыба-ремень "судного дня" обнаружена у побережья Калифорнии

Любители гребли на побережье Калифорнии обнаружили ремнекрылую рыбу, также известную как "рыба судного дня".



По данным Ocean Conservancy, название происходит от убеждения, что эти рыбы являются предвестниками надвигающихся стихийных бедствий.



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Рыба была найдена за два дня до землетрясения магнитудой 4,4 в Лос-Анджелесе.



Рыбу перевезли на объект Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), где ученые расследуют причину ее смерти.

