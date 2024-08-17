



Мужчина из Нью-Джерси получил 7 лет тюрьмы за поджог и антисемитские граффити

Мужчина из Нью-Джерси был приговорен к семи годам тюрьмы в связи с поджогом и антисемитскими граффити в прошлом году, сообщают власти.



Прокуроры округа Оушен сообщили, что 35-летний Рон Карр из Манчестер Тауншип был приговорен по обвинению в поджоге, запугивании и преступном посягательстве. Семь лет, пять лет и 18 месяцев, назначенные за эти преступления, будут исчисляться параллельно.



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В пресс-релизе прокуратуры говорится, что в июне 2023 года полиция города была вызвана в район парка Пайн-Лейк и обнаружила 14 домов, на которых была нанесена краска из баллончика с "нацистской символикой". На следующий день спасателей вызвали на пожар, который уничтожил один дом и повредил еще три.



Карр был арестован по обоим делам, и власти утверждали, что во время допроса он неоднократно делал антисемитские заявления следователям. Он сказал полицейским, что "спасает район", и что дом, который он поджег, будет превращен в школу или "молельную площадку", говорится в заявлении.

