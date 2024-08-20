



ФБР подтвердила вмешательство Ирана в предвыборные кампании в США

Правительство США подтвердило заявление Дональда Трампа о том, что Иран пытался взломать его президентскую кампанию, и заявило, что Тегеран также преследовал операцию Байдена-Харрис.



В совместном заявлении, опубликованном ФБР, Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Управления директора национальной разведки заявили, что наблюдали "все более агрессивную активность Ирана в ходе этого избирательного цикла".



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В заявлении также говорится, что хакеры целенаправленно атаковали президентские кампании, одновременно пытаясь повлиять на американскую общественность.



Агентства добавили: "Сюда входит и недавняя деятельность по компрометации предвыборной кампании бывшего президента Трампа, которую ИС (разведывательное сообщество) приписывает Ирану.



"Разведывательная комиссия уверена, что иранцы с помощью социальной инженерии и других усилий пытались получить доступ к лицам, имеющим прямой доступ к президентским кампаниям обеих политических партий".



"Подобная деятельность, включая кражи и разглашение информации, направлена ​​на то, чтобы повлиять на избирательный процесс в США".



