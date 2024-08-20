



Трамп рассматривает Маска в качестве своего советника

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что "он, безусловно", рассмотрел бы генерального директора Tesla и миллиардера Илона Маска на должность в кабинете министров или советника. Заявление Трампа прозвучало после того, как Маск открыто поддержал Трампа на президентских выборах и даже провел интервью с бывшим президентом на своей платформе социальных сетей X.



На вопрос о том, готов ли он назначить генерального директора Tesla Илона Маска на должность в кабинете министров или советника, Трамп ответил агентству Reuters: "Он очень умный парень. Я бы, конечно, сделал это. Он отличный парень".



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Интересно, как отреагировал Маск на заявление Трампа. "Я готов служить", — сказал генеральный директор Tesla.



Однако следующее заявление Трампа о кредите на электромобили может не понравиться Маску. Трамп сказал, что рассмотрит возможность отмены федеральных субсидий в размере 7500 долларов на электромобили, что может навредить Tesla и Маску. "Налоговые льготы и налоговые стимулы, как правило, не очень хорошая вещь", — добавил Трамп.



Говорят, что Трамп может отменить правила, которые помогают автопроизводителям воспользоваться льготой в размере 7500 долларов. "Я большой поклонник электромобилей, но я поклонник автомобилей с бензиновым двигателем, а также гибридов и всего остального, что появится".



Хотя сейчас у них хорошие отношения, взаимное восхищение было не всегда. Когда-то Маск был резким критиком Трампа. "Я не ненавижу этого человека", — написал Илон Маск в Twitter в июле 2022 года, "но Трампу пора повесить шляпу на гвоздь и отправиться на пенсию". Реакция Маска последовала после того, как Трамп обвинил его во лжи о том, за кого он голосовал на последних президентских выборах.



Генеральный директор Tesla часто подвергался нападкам Трампа, а бывший президент даже заявил, что "Маск не купит Twitter". Маск продолжил покупать платформу социальных сетей и даже использовал ее для поддержки республиканского соперника Трампа Рона ДеСантиса.



Но с тех пор все изменилось, и Маск активно поддерживает Трампа, особенно после того, как его отношения с президентом Байденом испортились из-за проблем, включая профсоюзы в Tesla. Байден не пригласил Маска на саммит по электромобилям в Белом доме 2021 года, несмотря на то, что Tesla является одним из крупнейших в мире производителей электромобилей. Затем Маск публично заявил, что не будет голосовать за Байдена.



Отношения между Маском и Трампом потеплели после того, как дуэт встретился на вилле последнего во Флориде. Вскоре после покушения на Трампа Маск написал в Х: "Я полностью поддерживаю Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление".

