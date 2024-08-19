



Чиновник-антисемит в США арестован за коррупцию

Член совета Вашингтона, известный пропагандой антисемитских теорий заговора, был арестован по обвинению в получении взяток на сумму более 150 000 долларов в обмен на использование своего выборного положения для помощи компаниям в получении городских контрактов, говорится в обнародованных судебных документах.



Трэйон Уайт-старший, демократ, неудачно участвовавший в кампании по выборам мэра в 2022 году, был арестован вчера ФБР по федеральному обвинению во взяточничестве. Ожидается, что сегодня он впервые предстанет перед судом.



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В показаниях агента ФБР говорится, что в июне Уайт согласился принять около 156 000 долларов в виде откатов и денежных выплат в обмен на оказание давления на сотрудников государственных учреждений с целью продления контрактов двух компаний на оказание услуг по предотвращению насилия. Стоимость этих контрактов превышала 5 миллионов долларов.



40-летний Уайт также принял взятку в размере 20 000 долларов за помощь в разрешении контрактного спора для одной из компаний путем давления на высокопоставленных чиновников округа, утверждается в письменном заявлении.



В 2018 году Уайт подвергся значительной критике после того, как опубликовал видео, в котором заявил, что существует "модель, основанная на контроле Ротшильдов над климатом для создания природных катастроф". Тем не менее, через два дня он был переизбран, и в этом году снова ждет переизбрание.

