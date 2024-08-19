Рейтинг Харрис продолжает стремительно расти
В США продолжает стремительно расти рейтинг одобрения вице-президента Камалы Харрис.
По данным агентства Associated Press, об этом свидетельствуют результаты нового опроса NORC Center for Public Affairs Research.
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В частности, очень положительно или просто положительно к Харрис относятся 48% американцев. К сравнению, в начале лета ее поддерживали всего 39% американских избирателей.
Кандидат в президенты от Демократической партии сильно опережает своего республиканского соперника Дональда Трампа. К нему положительно относится лишь 41% американцев.