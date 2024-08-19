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НАТО проведет тренировочные полеты истребителей над Эстонией
19.08.2024 20:50 Алина Груднева

НАТО проведет тренировочные полеты истребителей над Эстонией

Над Эстонией состоятся тренировочные полеты истребителей в рамках военных учений.

По данным ERR, об этом сообщает Генеральный штаб Эстонии.

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Учения состоятся в период с 19 по 23 августа. Авианаводчики будут отрабатывать поддержку  связи с пилотами истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии.

Самолеты проведут серию полетов на малых высотах над Тапа, Раквере и центральным полигоном Сил обороны.
 

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