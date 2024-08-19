



НАТО проведет тренировочные полеты истребителей над Эстонией

Над Эстонией состоятся тренировочные полеты истребителей в рамках военных учений.



По данным ERR, об этом сообщает Генеральный штаб Эстонии.



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Учения состоятся в период с 19 по 23 августа. Авианаводчики будут отрабатывать поддержку связи с пилотами истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии.



Самолеты проведут серию полетов на малых высотах над Тапа, Раквере и центральным полигоном Сил обороны.

