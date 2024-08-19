



Шотландия отказывается от встреч с израильскими чиновниками

Правительство Шотландии заявило, что прекратит проводить встречи с израильскими официальными лицами до тех пор, пока не будет достигнут "реальный прогресс" в достижении мирного соглашения.



Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Ангуса Робертсона, который, по сути, извиняется за проведенную две недели назад встречу с заместителем израильского посланника Даниэлой Грудски.



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Робертсон столкнулся с критикой в своей партии за эту встречу и опубликовал заявление, в котором говорится, что она никогда не должна была рассматриваться как "легитимизация действий израильского правительства в Газе".



В дальнейшем, по его словам, "было бы нецелесообразно принимать какие-либо приглашения на новые встречи. Это будет оставаться нашей позицией до тех пор, пока не будет достигнут реальный прогресс в достижении мира, обеспечен беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и Израиль не начнет в полной мере сотрудничать со своими международными обязательствами по расследованию геноцида и военных преступлений".

