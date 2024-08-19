



Нетаниягу: Главное условие – максимальное количество живых заложников

После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал видеообращение, в котором говорится, что между ними состоялась "очень хорошая и важная встреча".



По словам Нетаниягу, он высоко ценит "понимание, проявленное США в отношении наших жизненно важных интересов безопасности, на фоне наших совместных усилий по освобождению наших заложников".



"Я хочу подчеркнуть, - продолжает он, - усилия по освобождению максимального числа живых заложников - на первом этапе сделки".

