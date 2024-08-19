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Тюрьмы забиты: в Британии изменили процедуру содержания под стражей
19.08.2024 22:30 Алина Груднева

Тюрьмы забиты: в Британии изменили процедуру содержания под стражей

В Великобритании решили временно изменить процедуру содержания под стражей, чтобы справиться с перегруженностью тюрем на фоне массовых антиимигрантских беспорядков.

По данным SkyNews, специальные меры введены в отношении тех, кто ждет суда и приговора.

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Теперь задержанных могут содержать в полицейских участках дольше, пока в пенитенциарных учреждениях не появятся свободные места. В последнее время фиксируется рекордный приток новых заключенных. В тюрьмах бьют тревогу из-за дефицита мест для их содержания.

Из-за беспорядков задержаны 927 человека. Обвинения предъявлены более 460 арестованным. Также британский минюст намерен временно сократить тюремный срок с 50% до 40%, который необходимо отбыть перед тем, как заключенный получит возможность для того, чтобы попросить о помиловании. 

На осужденных за терроризм, сексуальные преступления, домашнее насилие и другие тяжкие преступления эта мера распространяться не будет.

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