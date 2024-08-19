



Тюрьмы забиты: в Британии изменили процедуру содержания под стражей

В Великобритании решили временно изменить процедуру содержания под стражей, чтобы справиться с перегруженностью тюрем на фоне массовых антиимигрантских беспорядков.



По данным SkyNews, специальные меры введены в отношении тех, кто ждет суда и приговора.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Теперь задержанных могут содержать в полицейских участках дольше, пока в пенитенциарных учреждениях не появятся свободные места. В последнее время фиксируется рекордный приток новых заключенных. В тюрьмах бьют тревогу из-за дефицита мест для их содержания.



Из-за беспорядков задержаны 927 человека. Обвинения предъявлены более 460 арестованным. Также британский минюст намерен временно сократить тюремный срок с 50% до 40%, который необходимо отбыть перед тем, как заключенный получит возможность для того, чтобы попросить о помиловании.



На осужденных за терроризм, сексуальные преступления, домашнее насилие и другие тяжкие преступления эта мера распространяться не будет.