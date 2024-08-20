



Агилера ответила всем, кто критикует ее внешность: должны знать свое место

Популярная американская певица Кристина Агилера ответила на слухи, будто она экстремально похудела из-за препарата Оземпик.



Соответствующее заявление она сделала в новом интервью журналу Glamour.



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По словам Агилеры, если раньше чужое мнение влияло на ее самооценку, то с возрастом она научилась не пропускать все через себя и не реагировать на критику.





"Сейчас я достигла той зрелости, когда мне просто наплевать на чужое мнение. Я не собираюсь принимать его на себя. Все должны знать свое место. Мнение других людей обо мне - не мое дело", - сказала она.Кристина отметила, что очень любит своих детей и хочет их ото всего оградить, но она осознает, что ее сын и дочь должны сами учиться и извлекать из всего уроки."Они сами сделают свой выбор и ошибки, которые определят, какими они хотят быть. Это такая интересная вещь - быть мамой и наблюдать, как растут эти люди", - добавила Кристина.