



Король Карл III нашел способ, как выгнать принца Эндрю из поместья в Виндзоре

Король Великобритании Карл III решил лишить принца Эндрю охраны в попытке изгнать его из поместья Royal Lodge в Виндзоре, что пытается сделать уже какое-то время.



По данным The Sun, он сообщил частной службе безопасности герцога Йоркского, что корона в ее услугах не нуждается.



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Охрана принца Эндрю обходилась дворцу в три миллиона фунтов стерлингов в год.



"Все предполагают, что это означает, что герцогу придется покинуть королевскую ложу, потому что какая еще может быть причина лишить его охраны", - отметил источник во дворце.



Принц Эндрю уже неоднократно отказывался переехать из поместья, где живет в Сарой Фергюсон, в коттедж Фрогмор, в котором раньше жили принц Гарри и Меган Маркл.