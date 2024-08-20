Король Карл III нашел способ, как выгнать принца Эндрю из поместья в Виндзоре
Король Великобритании Карл III решил лишить принца Эндрю охраны в попытке изгнать его из поместья Royal Lodge в Виндзоре, что пытается сделать уже какое-то время.
По данным The Sun, он сообщил частной службе безопасности герцога Йоркского, что корона в ее услугах не нуждается.
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Охрана принца Эндрю обходилась дворцу в три миллиона фунтов стерлингов в год.
"Все предполагают, что это означает, что герцогу придется покинуть королевскую ложу, потому что какая еще может быть причина лишить его охраны", - отметил источник во дворце.
Принц Эндрю уже неоднократно отказывался переехать из поместья, где живет в Сарой Фергюсон, в коттедж Фрогмор, в котором раньше жили принц Гарри и Меган Маркл.